Consumo de medicamentos para saúde mental aumenta 19%, diz Sandbox

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um estudo conduzido pela Sandbox, empresa especializada em data & analytics para o setor de saúde, revelou um aumento expressivo no consumo de medicamentos voltados para a saúde mental no Brasil. Entre agosto de 2022 e agosto de 2024, o uso de antidepressivos e ansiolíticos subiu 18,6%, evidenciando um crescimento significativo na demanda por tratamentos para transtornos como ansiedade e depressão.

O levantamento da Sandbox analisou uma base de 616.101 usuários distintos, dos quais 21% (129.072) utilizaram medicamentos voltados para a saúde mental durante o período avaliado. No total, o número de usuários da base cresceu 26%, enquanto aqueles que consumiram medicamentos para transtornos mentais aumentaram 49%.

Cada usuário comprou, em média, duas caixas de medicamentos por mês. Dentre esses, 74% dos medicamentos adquiridos eram antidepressivos, enquanto 26% eram ansiolíticos. Os pacientes que fizeram uso de antidepressivos representaram 83% do total, com um crescimento de 64,3% no período. Em contraste, o consumo de ansiolíticos registrou leve queda de 0,6%.

O estudo também revelou um impacto financeiro considerável para os pacientes. Entre agosto de 2022 e agosto de 2024, os gastos médios mensais com medicamentos aumentaram de 154 reais para 189 reais, representando uma variação de 22,8%, bem acima da inflação acumulada no período (8,65%).

O preço médio por caixa de medicamentos também subiu: de 75,10 reais para 94,60 reais, um aumento de 25,9%.