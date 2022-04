Consumo de energia elétrica dispara nos setores de serviços e comércio 

O consumo de energia elétrica dos setores de serviços e comércio disparou em março, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O setor de serviços cresceu 36% e o comércio em 17%. Ambos foram influenciados pela retirada das restrições impostas pela pandemia e que pegaram esses setores em cheio em março do ano passado. Os dados apresentam o consumo no mercado livre de energia. Mas no mercado regulado, dos clientes que são atendidos pelas distribuidoras de energia, o crescimento também foi relevante. Minas Gerais, por exemplo, foi o estado que registrou o maior consumo. O setor de serviços no estado consumiu 58% mais energia e o comércio 20% mais.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.