O consumo de cerveja deve crescer em quase dois bilhões de litros até 2028 no Brasil, segundo projeção do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). A estimativa leva em conta tanto a alta da cerveja com álcool quanto a da cerveja sem álcool. Para 2024, o sindicato estima que 14,6 bilhões de litros da bebida alcoólica serão consumidos no país, contra uma projeção de 15,8 bilhões de litros para 2028 — uma elevação de 8,2% em quatro anos. Já no caso da cerveja sem álcool, a guinada é mais expressiva. O Sindicerv estima que, no acumulado dos próximos quatro anos, o consumo da bebida no Brasil vai praticamente dobrar. Cerca de 750 milhões de litros do produto sem álcool serão comprados pelos em 2024, contra quase 1,5 bilhão de litros projetados para 2028. Olhando para a variação acumulada dos dez anos anteriores, entre 2018 e 2028, as vendas de cerveja sem álcool devem disparar em mais de 1.000%.

