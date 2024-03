Consumo das famílias será pilar da economia em 2024, diz Marcelo Fonseca

VEJA Mercado | 4 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 4. O resultado do PIB brasileiro ainda repercute no mercado. O país entrou na lista das 10 maiores economias do mundo depois da publicação dos números do quarto trimestre de 2023. O Brasil registrou um crescimento anual de 2,9%, e as projeções para o ano de 2024 estão melhorando. Os economistas do banco J.P Morgan elevaram de 1,6% para 2,2% a previsão de crescimento do PIB este ano. A semana será marcada pela divulgação de novos dados da dívida brasileira, da balança comercial e do payroll de fevereiro nos Estados Unidos. Diego Gimenes entrevista Marcelo Fonseca, economista-chefe da Reag Investimentos.

