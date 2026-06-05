Construtoras começam a testar uma nova tese no mercado de luxo de Balneário Camboriú: trocar a verticalização extrema da orla central por projetos menores, autorais e de baixa densidade nas praias da Interpraias, ao sul da cidade.

A aposta se apoia em um argumento conhecido do mercado imobiliário: escassez. Mas, neste caso, ela vem menos do apetite dos investidores e mais das restrições ambientais e urbanísticas da região, que limitam altura, ocupação e adensamento em áreas como Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras.

Segundo levantamento da J. Maurício, imobiliária especializada na região, o metro quadrado da Interpraias já subiu mais de 200% em cinco anos. Na Praia do Estaleiro, os anúncios aparecem hoje na faixa de R$ 22,7 mil por metro quadrado. A projeção mais agressiva fala em valorização adicional de 50% nos próximos dois anos e, em produtos muito específicos, potencial de chegar a R$ 100 mil por metro quadrado.

O número, claro, precisa ser lido com cautela. Trata-se de uma fronteira de preço projetada para imóveis raros, com assinatura arquitetônica, baixa oferta e localização premium — não de uma média de mercado. Ainda assim, a movimentação das incorporadoras mostra que a tese deixou de ser apenas discurso comercial.

Continua após a publicidade

A Blue Heaven prepara no Estaleirinho um projeto com apenas seis apartamentos em três pavimentos, assinado por Márcio Kogan e Samanta Cafardo, do Studio MK27. A AG7, por sua vez, anunciou a transformação da área do antigo Parador Estaleiro Hotel em seu primeiro empreendimento de alto luxo em Santa Catarina, com investimento estimado em R$ 282 milhões, arquitetura de Isay Weinfeld e unidades entre 300 m² e 450 m².

A leitura dos incorporadores é que existe espaço para um luxo menos ostensivo do que o da avenida Atlântica, mas potencialmente tão caro quanto: praia preservada, baixa densidade, segurança, arquitetura autoral e acesso rápido à cidade. O risco é que o próprio discurso de exclusividade acelere uma corrida especulativa em uma região cujo maior ativo é justamente a limitação de ocupação.

Continua após a publicidade

“Balneário Camboriú já mostrou ao Brasil o efeito da escassez sobre o preço do imóvel. A diferença é que, na Interpraias, essa escassez não depende apenas do mercado, mas de uma regra territorial: a natureza limita o avanço da cidade”, afirma Maurício Girolamo, CEO da J. Maurício e vice-presidente do conselho gestor da APA Costa Brava.