Construtora cria elevador para receber iFood em Balneário Camboriú

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A explosão do delivery está começando a mudar até o projeto dos prédios. A Alumbra Empreendimentos Design prepara, em Balneário Camboriú, um edifício com elevador exclusivo para levar refeições, remédios e pequenas encomendas da portaria diretamente ao andar dos moradores.

O funcionário recebe o pedido, coloca a encomenda no equipamento e seleciona o pavimento. A ideia é evitar que o morador tenha de descer até a portaria, impedir a circulação de entregadores pelas áreas internas e desafogar os elevadores sociais.

“Estamos transformando uma atividade diária, que normalmente cria espera, circulação e interferências na rotina do condomínio, em um fluxo planejado desde a arquitetura”, diz Alex Sales, fundador da Alumbra.

Segundo a empresa, será o primeiro empreendimento de Santa Catarina com a estrutura. Soluções semelhantes já começaram a aparecer em prédios de João Pessoa e Goiânia, numa tentativa do mercado imobiliário de adaptar os condomínios à rotina criada por plataformas como o iFood.

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A infraestrutura também poderá servir, no futuro, para entregas feitas por robôs autônomos. O próprio iFood já realizou testes com equipamentos capazes de chamar elevadores e circular pelos andares sem auxílio humano.