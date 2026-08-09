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Economia

Construtora cria elevador para receber iFood em Balneário Camboriú

Equipamento exclusivo para delivery levará pedidos da portaria diretamente ao andar do morador

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 12h00
Um elevador de serviço com uma caixa de papelão dentro, em um corredor moderno com piso de mármore claro, paredes de madeira e uma planta em vaso preto. Duas caixas de papelão estão no chão à esquerda do elevador
Elevador criado pela Alumbra para receber encomendas (Divulgação/Divulgação)
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Construtora cria elevador para receber iFood em Balneário Camboriú Priorizar nos meus resultados Google

A explosão do delivery está começando a mudar até o projeto dos prédios. A Alumbra Empreendimentos Design prepara, em Balneário Camboriú, um edifício com elevador exclusivo para levar refeições, remédios e pequenas encomendas da portaria diretamente ao andar dos moradores.

O funcionário recebe o pedido, coloca a encomenda no equipamento e seleciona o pavimento. A ideia é evitar que o morador tenha de descer até a portaria, impedir a circulação de entregadores pelas áreas internas e desafogar os elevadores sociais.

“Estamos transformando uma atividade diária, que normalmente cria espera, circulação e interferências na rotina do condomínio, em um fluxo planejado desde a arquitetura”, diz Alex Sales, fundador da Alumbra.

Segundo a empresa, será o primeiro empreendimento de Santa Catarina com a estrutura. Soluções semelhantes já começaram a aparecer em prédios de João Pessoa e Goiânia, numa tentativa do mercado imobiliário de adaptar os condomínios à rotina criada por plataformas como o iFood.

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A infraestrutura também poderá servir, no futuro, para entregas feitas por robôs autônomos. O próprio iFood já realizou testes com equipamentos capazes de chamar elevadores e circular pelos andares sem auxílio humano.

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Construção
IFood
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