Consenso do mercado é de que juros vão chegar a 13% neste ano

Os efeitos da última reunião do Copom chegaram rapidamente e o mercado financeiro já formou maioria ao projetar que os juros vão chegar a 13% neste ano, ante a previsão anterior de 12,75%. As expectativas, divulgadas no boletim Focus, também mudaram para 2023 e o mercado projeta a Selic a 9%. O comunicado do Copom na semana passada alertou sobre os efeitos da guerra na economia mundial e já projeta um novo aumento de um ponto percentual na próxima reunião do Copom. A Selic subiu para 11,75% ao ano, na semana passada.

As expectativas para inflação também subiram, pela décima semana consecutiva, e o IPCA projetado para o ano é de 6,59%.

