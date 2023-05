Consenso amplo no arcabouço compensa disputa fiscal que tensiona os EUA

O futuro fiscal dos governos brasileiro e americano foram as principais pautas da última semana para o mercado financeiro. No caso do Brasil, observou-se a aprovação acachapante do novo arcabouço fiscal, elaborado pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad e enrijecido pelo relator, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA). Apenas 108 dos 513 deputados federais votaram contra o texto, enquanto uma maioria de 372 o endossou. Aprovado na Câmara, o texto segue para o Senado exatamente como foi pautado, visto que todos os destaques apresentados pelos partidos mais críticos à proposta, o governista PSOL e o oposicionista PL, foram rejeitados em plenário. A conquista do governo federal evidencia um amplo consenso quando o assunto é a responsabilidade para com o gasto público. O próximo assunto que necessitará de uma grande convergência dos parlamentares: a reforma tributária, que a Câmara quer votar já em junho, antes de entrar em recesso.



O mesmo consenso acerca do limite de gastos não é visto na maior economia do mundo, os Estados Unidos, onde divergências entre diferentes forças políticas ameaçam provocar um calote fiscal no país — fato que seria inédito e abalaria todos os mercados do planeta. A tensão ocorre porque os EUA se aproxima do teto permitido de sua dívida pública. Como é costume no país, a solução imediata seria elevar o teto, ação que depende de um acordo entre o governo democrata de Joe Biden e seus opositores republicanos, que controlam a casa legislativa do país equivalente à Câmara dos Deputados. Sem acordo, o Tesouro americano estima que o calote pode vir já no dia primeiro de junho.

Em meio aos sinais vindos de Brasília e dos EUA, o Ibovespa encerrou a semana com saldo estável, de 0,77%. O mesmo ocorreu com o dólar, que oscilou de 5 reais na segunda-feira para 4,99 reais na sexta. A tensão americana, que fez efeito em bolsas de valores de todo o mundo, foi compensada pela segurança trazida pelo arcabouço fiscal. Nessa conta entra o aumento da expectativa por juros mais baixos trazida pelo arcabouço. Setores do mercado indicam que o espaço para cortes na taxa Selic pelo Banco Central aumenta consideravelmente com a aprovação da regra fiscal, o que agrada o mercado. A influência sobre o câmbio também deve ser positiva, com o real ganhando valor frente ao dólar.

Também corroborando para boas projeções, o IPCA-15 divulgado na última quinta, 25, veio substancialmente abaixo do esperado pelo mercado. A inflação de maio avançou 0,51% contra a expectativa de 0,64%. Em resposta, o Credit Suisse reduziu de 6% para 5,5% a expectativa para a inflação ao final de 2023. Trata-se de uma carta na manga do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que clama por menos juros, e um motivo de orgulho para o Banco Central. O chefe do órgão, Roberto Campos Neto, reconheceu que o cenário inflacionário tem progredido.

