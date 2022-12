Conselheiro vê riscos para a Petrobras com mudança na legislação

Conselheiro de Administração da Petrobras, Francisco Petros está preocupado com a mudança da Lei das Estatais, aprovada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira 13. Representante dos acionistas minoritários no conselho, Petros afirma que as mudanças aprovadas pela classe política ultrapassam “a higidez da moralidade pública”. “A aprovação dessa medida indica a crença de que as estatais são o próprio Estado. Não. São instrumentos do Estado, têm características próprias. Essa medida é um desrespeito ao investidor privado e incute clara interferência e patrimonialismo da classe política”, critica ele, ao Radar Econômico.

“A indicação de pessoas diretamente ligadas a interesses partidários configura conflito na legítima separação dos interesses da empresa e da classe política”, afirma ele. Petros afirma que a Petrobras tem uma característica própria que “blinda” a estatal de indicações políticas, o estatuto da empresa, mas teme e projeta que o futuro governo avance na política interna da empresa. “Não me assustaria se mudassem o estatuto. Há uma possibilidade concreta. Riscos para a Petrobras estão iguais às de outras estatais”, afirma ele.

