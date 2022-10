Conselheiro que suspendeu licitação do Maracanã foi chefe de Castro

A repentina suspensão da licitação do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, um dia antes da entrega dos envelopes, teve como protagonista um velho conhecido do governador Cláudio Castro (PL). Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Marcos Pacheco, rubro-negro como o governador e autor do pedido de suspensão, foi chefe do atual governador na câmara de vereadores do Rio, quando Castro trabalhou como assessor e chefe de gabinete de Pacheco, quando o atual conselheiro do TCE-RJ era vereador. A entrada do Vasco junto às empresas Legends, WTorre e o fundo americano 777 na disputa, anunciada no início da semana, motivou corre-corre na Gávea pela possibilidade de o Flamengo ficar sem estádio — ou virar inquilino do rival.

