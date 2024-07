Confiança na economia cresce no estado de SP, mas capital segue pessimista

A confiança do consumidor cresceu no estado de São Paulo em junho, segundo o Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP), da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O índice atingiu 103 pontos no mês, uma alta de 2% em relação a maio. Quando superior a 100 pontos, indica que o clima de consumo é otimista. O resultado de junho interrompeu uma sequência de seis quedas mensais. No entanto, o consumidor paulista está 1,9% menos otimista do que no mesmo mês do ano passado, uma piora na base de comparação anual.

Segundo Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, a melhora em junho ante o mês anterior se concentrou nas classes mais pobres, C, D e E, enquanto pessoas das classes A e B registraram uma leve piora no índice de confiança. “A melhora na confiança refletiu-se no aumento da intenção dos entrevistados em adquirir itens de maior valor, como carros e imóveis, além de bens duráveis como geladeiras e fogões”, diz.

Na cidade de São Paulo, contudo, o clima é de certo pessimismo, com o índice registrando apenas 94 pontos em junho. Trata-se de um aumento de 1,1% em relação ao mês de maio, mas uma retração de 4,1% quando feita a comparação com junho de 2023. Já são seis anos que o índice piora a cada junho na comparação anual.