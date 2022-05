Como uma queda de 90% no lucro da Via faz a ação liderar altas na bolsa

A Via, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, chegou a subir mais de 5% na manhã desta terça-feira, 10, na bolsa, mesmo depois de ter reportado uma queda de 90% no seu lucro. Mas os analistas ponderam que a rentabilidade foi um destaque e a margem Ebtida ficou acima do esperado, notícia boa o suficiente para os investidores acharem que talvez a ação que já caiu mais de 46% no ano esteja barata demais. Na esteira da Via, Magalu e Americanas também subiam por volta das 10h20min.

