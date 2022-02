Como uma invasão da Rússia na Ucrânia pode afetar em cheio o Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Os investidores ainda não perceberam a gravidade das ameaças de Vladmir Putin em invadir a Ucrânia, segundo o veterano estrategista David Roche. Em entrevista ao site americano CNBC, ele diz que o petróleo certamente chegará a 120 dólares o barril, ou seja, uma alta de mais de 30% levando em conta a cotação desta quarta-feira, 9. Isso significa que uma guerra na Ucrânia contaminaria todos os mercados mundiais. Roche não fala sobre Brasil, mas aqui o impacto seria sentido imediatamente nos preços dos combustíveis e consequentemente na inflação. O próprio Banco Central alertou em sua ata da reunião do Copom para o fato de as commodities ainda serem uma das incertezas para as próximas decisões sobre juros.

“Se Putin fizer algo dramático sobre a Ucrânia, os EUA e seus aliados provavelmente imporão duras sanções à Rússia, e os mercados de ações europeus e as perspectivas para a economia global seriam “radicalmente alteradas”, disse Roche. “Se houver sanções que impeçam o acesso da Rússia a mecanismos de câmbio, sistemas de mensagens e assim por diante, ou que os impeçam de exportar suas commodities, seja petróleo, gás ou carvão, acho que naquele momento, você certamente veria os preços do petróleo em US$ 120”.

David Roche não é qualquer estrategista. Ele anteviu muitos “pontos de virada” nos investimentos globais ao longo de sua carreira. Ele anteviu o fim do bloco soviético e a subsequente queda do Muro de Berlim, o forte aperto monetário que anunciou a reversão financeira nos mercados de títulos mundiais em 1994. Foi um dos poucos que, no início de 1997 prevendo o desenvolvimento da crise asiática. David também previu a Grande Crise Financeira de 2008, quando sua famosa “pirâmide de liquidez” se tornou um símbolo de alavancagem excessiva.

