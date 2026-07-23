ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Como um projeto baiano virou uma empresa de quase R$ 1 bi na Austrália

Sem produzir uma única tonelada, a Brazilian Rare Earths separou o ativo de bauxita e gálio, manteve 16% do negócio e captou R$ 177 milhões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 14h00
Setor de mineração promete investir em projetos socioambientais, logística e em outras áreas no Brasil
Mineração (Tarso Sarraf/Divulgação)
Continua após publicidade
Como um projeto baiano virou uma empresa de quase R$ 1 bi na Austrália Priorizar nos meus resultados Google

Um conjunto de direitos minerários comprado da Rio Tinto pelo equivalente hoje a R$ 47,1 milhões será levado à Bolsa australiana dentro de uma companhia avaliada em aproximadamente R$ 908 milhões. O salto não veio de uma mina em operação, mas de uma combinação de trabalho geológico, valorização dos minerais críticos e uma engenhosa estrutura societária montada pela Brazilian Rare Earths, a BRE.

A nova companhia é a Alurion Resources, dona do projeto Amargosa, na Bahia. Seu IPO recebeu demanda superior aos R$ 177 milhões oferecidos e deverá estrear na Australian Securities Exchange em 3 de agosto, sob o código ALU. Serão emitidas 47,6 milhões de ações pelo equivalente a R$ 3,72 cada. Executivos e conselheiros colocaram, juntos, mais de R$ 16 milhões na oferta.

A criatividade está na forma como a BRE financiou Amargosa sem vender o projeto nem obrigá-lo a disputar recursos com sua operação principal de terras raras. Antes do IPO, a empresa dividirá 196,1 milhões de ações da Alurion: 157,1 milhões serão entregues gratuitamente aos próprios acionistas da BRE, na proporção de 0,5607 ação da Alurion para cada papel da controladora, e 39 milhões permanecerão com a BRE.

Depois da oferta, os antigos acionistas da BRE terão aproximadamente 64,5% da Alurion diretamente. A BRE conservará outros 16%, avaliados em cerca de R$ 145 milhões pelo preço do IPO. Os investidores que entraram com dinheiro novo ficarão com os 19,5% restantes. Na prática, os acionistas da BRE recebem uma segunda empresa, continuam expostos indiretamente por meio da participação retida pela controladora e ainda ganham uma estrutura dedicada a captar os recursos de Amargosa.

Siga

O desenho resolve um problema clássico da mineração. Terras raras e bauxita podem compartilhar o subsolo baiano, mas disputam investidores, especialistas e modelos de financiamento diferentes. Ao separar os negócios, a BRE preserva seu caixa para os projetos de terras raras e deixa a Alurion buscar capital para terras, licenciamento, logística e estudos de engenharia.

Continua após a publicidade

Os sócios

A cisão também transporta para a nova companhia o clube de investidores reunido pela BRE. Entre seus principais acionistas estão a mineradora de carvão Whitehaven Coal; Todd Hannigan, presidente da BRE; o brasileiro Paulo Roberto Santoro Salomão; a gestora Regal; a Hancock Prospecting, da bilionária Gina Rinehart; o fundador Bernardo da Veiga; o executivo Dominic Allen; e o Kitabella Family Trust.

Todos tiveram direito a receber ações da Alurion. A composição definitiva, porém, só será conhecida depois da emissão dos papéis do IPO, prevista para 28 de julho. A empresa não revelou quem entrou no book institucional nem quanto cada acionista ou administrador comprou na oferta.

Continua após a publicidade

Não é um grupo reunido ao acaso. Hannigan comandou a Aston Resources, onde o atual presidente da Alurion, Thomas Todd, era diretor financeiro. A Aston foi posteriormente incorporada à Whitehaven. Hannigan também preside a IperionX, onde Dominic Allen, conselheiro da Alurion, é diretor comercial. É uma rede que já trabalhou junta, realizou negócios e conhece o mercado australiano de capitais.

A continuidade é deliberada. Hannigan e Bernardo da Veiga serão diretores executivos da Alurion. O diretor financeiro, John Vander Ploeg, continuará ocupando a mesma função na BRE. A antiga controladora também prestará serviços corporativos à nova empresa durante a transição.

Ao redor desse núcleo, a Alurion montou um conselho com competências bastante específicas. O CEO, Maurício Noronha, veio da Bautek e da Sintertec, empresas ligadas a minerais industriais. Otavio Carvalheira foi presidente da Alcoa Brasil. Andrea Weinberg passou por Goldman Sachs, Merrill Lynch, BlackRock e BTG Pactual e acompanhou o investimento da Cosan na Vale. Thomas Todd traz a experiência financeira da Aston, enquanto Allen trabalhou anteriormente na Rio Tinto.

Continua após a publicidade

O IPO foi coordenado pela Canaccord Genuity e pela Petra Capital, que atuou também como única responsável pela montagem do livro de ordens. São os mesmos bancos que fizeram a abertura de capital da BRE em 2023. Desta vez, a oferta não teve garantia firme de colocação e, ainda assim, a procura ultrapassou o tamanho máximo.

A Petra teve uma participação mais ampla. Além de vender as ações, trabalhou na estratégia de financiamento, no custo de capital e nas alternativas para bancar a futura construção. A Thomsons cuidou da assessoria jurídica australiana, o Demarest revisou os direitos minerários brasileiros, a EY auditou os números e a ERM/CSA Global fez a avaliação técnica independente.

Os ativos e a parte da Rio Tinto

Continua após a publicidade

O ativo levado à Bolsa começou a ser construído muito antes da criação da Alurion. A Rio Tinto passou mais de dez anos estudando a região, realizou 56,9 mil metros de perfuração em 4.257 furos e reuniu dados geológicos e ambientais. A BRE comprou os direitos em outubro de 2023, inicialmente pelo equivalente hoje a R$ 47,1 milhões em dinheiro e um pagamento futuro de R$ 202,6 milhões condicionado ao início da produção.

Em 2025, as empresas substituíram a parcela futura por um royalty hoje equivalente a R$ 5,06 por tonelada úmida de bauxita vendida durante toda a vida da mina. A Rio Tinto abriu mão da preferência sobre a compra da bauxita, mas manteve garantias sobre os direitos minerários e uma opção de adquirir 20% de um eventual projeto de níquel por aproximadamente R$ 126,6 milhões.

O cordão umbilical ainda não foi totalmente cortado. A substituição da BRE pela Alurion como garantidora dos contratos com a Rio Tinto era uma condição da cisão, mas foi dispensada temporariamente. A BRE continuará respondendo pelos compromissos até que a Rio Tinto aceite formalmente a troca, embora tenha direito a ser indenizada pela Alurion.

Continua após a publicidade

A partir dos furos antigos da Rio Tinto e de novas análises, a BRE calculou um recurso mineral de 568 milhões de toneladas de bauxita. Desse total, 98 milhões de toneladas poderiam ser embarcadas diretamente, sem beneficiamento. A reanálise das amostras também revelou cerca de 27,1 milhões de quilos de gálio contido no minério.

A primeira fase do projeto, porém, é essencialmente um negócio de bauxita. O estudo preliminar prevê extrair 5 milhões de toneladas anuais, transportá-las por rodovia e embarcá-las pelo Porto de Enseada. Não seria necessário construir inicialmente uma usina de beneficiamento, uma barragem de rejeitos ou uma ferrovia.

O investimento estimado é de R$ 602,6 milhões. Pelas premissas da empresa, a operação teria vida útil de 17 anos, Ebitda médio anual de R$ 516,5 milhões e valor presente líquido de R$ 3,19 bilhões, considerando a bauxita a aproximadamente R$ 360 por tonelada. São números de um estudo de escopo, com margem ampla de incerteza, e não de um projeto executivo pronto para construção. A produção é projetada para 2029, condicionada a estudos, licenças e financiamento.

Para onde irá o dinheiro do IPO

Os R$ 177 milhões do IPO não serão suficientes para construir a mina. Servirão para financiar os próximos dois anos de desenvolvimento. Dos R$ 182,6 milhões disponíveis, já considerando o caixa existente, R$ 46,8 milhões irão para a compra de terras, R$ 41,1 milhões para estudos e licenciamento e R$ 26,2 milhões para meio ambiente e relacionamento com comunidades. Outros R$ 9,9 milhões financiarão exploração, segurança e equipamentos.

A Alurion reservará ainda R$ 37,6 milhões para capital de giro, aproximadamente R$ 10,6 milhões para quitar empréstimos da BRE e da Borborema Recursos Minerais e até R$ 10,5 milhões para as despesas da própria abertura de capital. Aproximadamente R$ 124 milhões, portanto, chegarão diretamente às atividades de maturação de Amargosa.

A logística também está em construção. A companhia assinou um memorando não vinculante com a Enseada Indústria Naval para estudar o uso do porto, mas ainda não fechou capacidade, preço ou volumes. A expansão futura para 15 milhões de toneladas anuais dependeria da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e do Porto Sul, com os quais ainda não existem contratos vinculantes.

O gálio é o grande multiplicador possível e, por enquanto, apenas uma opção. A concentração da oferta mundial na China e as restrições comerciais elevaram o valor estratégico do mineral, usado em semicondutores, telecomunicações e equipamentos de defesa. A China responde por mais de 90% do refino global, segundo a Agência Internacional de Energia.

Mas a Alurion não tem hoje tecnologia contratada, planta, parceiro industrial ou comprador para recuperar o gálio. O estudo econômico não atribui receita ao mineral. Como o gálio normalmente é obtido durante o refino da bauxita em alumina, sua monetização dependerá de testes adicionais e de um acordo com uma refinaria externa.

A empresa também ainda precisa comprar terras, concluir estudos ambientais, consultar comunidades e obter as licenças de mineração. O prospecto identifica interferências com assentamentos rurais, unidades de conservação e áreas de influência de comunidades quilombolas. São justamente essas etapas e não a abertura da mina que o IPO financiará primeiro.

A engenharia empresarial, portanto, produziu uma companhia de R$ 908 milhões antes de produzir a primeira tonelada. O número inclui R$ 177 milhões de dinheiro novo, anos de trabalho geológico e o prêmio que o mercado passou a pagar pela possibilidade de uma fonte de gálio fora da China. Não é uma simples multiplicação dos R$ 47,1 milhões equivalentes ao valor pago à Rio Tinto.

A BRE conseguiu retirar Amargosa da fila de investimentos, deu aos acionistas dois papéis negociados em Bolsa, preservou uma participação relevante e colocou o próprio projeto para financiar sua maturação. Agora, a Alurion terá de converter essa criatividade societária em licenças, cliente e financiamento. A bauxita deverá pagar a conta inicial. O gálio é o que pode transformar uma boa mina em um negócio muito maior.

Publicidade
TAGS:
Austrália
IPO
Mineração
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).