Como um esfregão e um jato de vapor mudaram a limpeza na Ultracargo

Um esfregão e um jato de água por vapor fez milagres na Ultracargo. A limpeza da área externa de um tanque da empresa de armazenamento do Grupo Ultra que antes precisava em média de 40 mil litros de água e 40 horas de trabalho, agora precisa de oito horas de trabalho e com uma economia de 94% no uso da água. A companhia descobriu que uma técnica alemã para higienizar fachadas de prédios poderia ser adaptada ao seu negócio, utilizando roldanas e suportes. Pelo método antigo, os tanques de armazenagem são limpos por meio de um jato de água e detergente industrial, seguido de uma escova da superfície. Já com a nova tecnologia, o jato de 40 mil litros é substituído pela emissão de um vapor de água desmineralizada e cloro.

O diretor de operações da empresa, Leopoldo Gimenes, diz que economiza também mão de obra. Antes eram necessárias quatro pessoas suspensas por rapel, agora somente duas e em solo, melhorando a segurança. A geração de resíduos é amplamente reduzida, segundo Gimenes, com uma pequena quantidade de cloro evaporando ao fim do processo. Entretanto, Gimenes reconhece que o novo sistema não é perfeito. Mesmo reduzindo o esforço físico dos profissionais, a escova dos tanques gera um desgaste considerável. Por isso, estão sendo avaliadas maneiras de aprimorar a técnica, com um modelo melhor de escova, por exemplo.

Atualmente, a Ultracargo utiliza apenas uma unidade do novo equipamento, no valor de 90 mil reais, mas a segunda unidade já foi adquirida. Se implementada em grande escala, estima-se que a tecnologia pode representar uma economia de 2,5 milhões de reais por ano.

