Como taxação de exportações de petróleo anunciada por Haddad afeta a bolsa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma reoneração menor que a prevista para os combustíveis a partir desta quarta-feira, 1°. Para compensar as alíquotas menores, o ministro anunciou que vai taxar as exportações de petróleo em 9,2% por quatro meses. Na bolsa de valores, o anúncio atingiu em cheio as petroleiras menores. A PetroRio, por exemplo, desabou 9% no pregão de ontem, terça-feira, 28. Na prática, alguns analistas acreditam que as companhias podem adiar a assinatura de alguns contratos para fugir da tributação extra revelada pelo governo. Em outras palavras, os balanços do primeiro e do segundo trimestre de 2023 dessas empresas podem ser bastante impactados pela medida. Ademais, é consenso no mercado de que Haddad conseguiu mostrar sua força no campo da reoneração e evitou uma dura derrota para a ala política do governo, que chegou a defender a prorrogação da desoneração sobre os combustíveis por mais dois meses. O ministro reduziu as alíquotas sobre os combustíveis e manteve a expectativa de arrecadação de 28,9 bilhões de reais para 2023.

