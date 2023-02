Como processo da Oi pode virar “salvação” de empreiteira da Lava-Jato

Uma das empresas no rol das investigações da Operação Lava-Jato, a construtora OAS, aquela do triplex, pode voltar a pedir recuperação judicial. A companhia saiu de um processo de reestruturação em março de 2020, depois de cinco anos, mas por conta das dificuldades financeiras está tendo que lidar com novos pedidos de falência por parte de credores. Com o precedente aberto pela Oi, fontes próximas à OAS afirmam ser possível que a construtora embase um pedido de nova recuperação judicial no caso da empresa de telefonia — que entrou com um nova solicitação de reestruturação — e recorra à Justiça com um pedido de proteção contra credores.

