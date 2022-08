Como Paulo Guedes quer combater a inflação — no Brasil e nos EUA

Na reunião que terá nesta segunda-feira, 1º, com a gerente do setor de Instituições para o Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, Susana Guerra, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve bater em um ponto latente a uma de suas maiores iniciativas no momento. O ministro trabalha para que os bancos de fomento internacionais trabalhem de forma mais integrada em iniciativas que envolvam a América do Sul e a América do Norte, principalmente em ações coordenadas entre o Brasil os Estados Unidos.

A defesa de Guedes envolve a leitura de que o cenário internacional se deteriorou por consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia e os impactos em relação aos preços de produtos básicos — como comida, combustíveis e fertilizantes —, além do desarranjo das linhas de produção. O assunto já havia sido tratado por Guedes junto à secretária de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, em reunião na semana passada. Segundo aliados do ministro, Yellen se mostrou afeita às tratativas e corroborou com a iniciativa do ministro.