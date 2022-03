Como os negócios de gás podem ser afetados com Adriano Pires na Petrobras 

Adriano Pires, que foi indicado pelo governo federal para ser o novo presidente da Petrobras, se posicionava com frequência a favor das pautas dos poderosos empresários de gás e os entendidos no assunto dizem que pode ser uma vantagem para o setor a indicação do economista. Se mantiver a pauta que costumava defender, Pires terá o peso da Petrobras na defesa do Brasduto, da privatização, da disponibilização de gás para usinas termelétricas, nos contratos de gás para distribuidoras, além de passar a ditar os rumos da influência da Petrobras na Agência Nacional de Petróleo (ANP) e no Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP).

