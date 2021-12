Como o marketplace fez o Next bater recorde de downloads

O Next (banco digital do Bradesco) bateu recorde de downloads, em novembro, com o lançamento de seu marketplace e a promoção de Black Friday, que dava 25% de caschback em todos os produtos. O banco comemora ter ficado em terceiro lugar entre fintechs que mais tiveram aplicativos baixados no mês. O banco tem hoje 9 milhões de clientes e seu aplicativo foi baixado por 13 milhões de pessoas neste ano. O Next é mais um banco digital a se lançar no universo de marketplace. Há pouco tempo o Nubank também lançou seu shopping, segundo os passos de C6, Inter, Itaú e Santander. Na Black Friday, o que mais o Next vendeu pelo seu shopping foram smartphones, smartTVs, cafeteiras e consoles de videogames.