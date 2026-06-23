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Como o leilão de baterias está aquecendo o mercado de seguro garantia

Certame inédito de armazenamento de energia deve movimentar R$ 8 bilhões e já movimenta outro segmento

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 09h43
Módulos de armazenamento de energia em contêineres brancos, dispostos em fileiras sobre um terreno árido, com um vasto campo de painéis solares ao fundo sob um pôr do sol dourado
Parque de Armazenamento de Energia (Engie/Divulgação)
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Como o leilão de baterias está aquecendo o mercado de seguro garantia Priorize VEJA no Google

A seis meses do primeiro leilão de reserva de capacidade voltado a sistemas de armazenamento de energia em baterias no Brasil, um mercado paralelo já começa a se movimentar: o de seguro garantia.

A Genial estima que a demanda por esse tipo de cobertura cresça mais de 70% na instituição em 2026 na comparação com o ano passado, impulsionada pelos projetos que devem disputar o certame de baterias. O leilão, previsto para dezembro, ainda não teve edital publicado pelo Ministério de Minas e Energia, mas as diretrizes já indicam a necessidade de garantias de proposta e, depois, de fiel cumprimento da potência contratada.

Na prática, os vencedores terão de comprovar capacidade financeira e operacional para entregar os projetos de BESS, sigla em inglês para sistemas de armazenamento de energia em baterias. O seguro garantia entra justamente para cobrir o risco de descumprimento das obrigações assumidas no leilão.

“Temos conversado com diversos players que estão estruturando projetos para o leilão, e a principal preocupação envolve a obtenção das garantias de fiel cumprimento e o custo dessas coberturas”, afirma Valter Notz, diretor de seguros da Genial.

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O desafio, segundo ele, é que o Brasil ainda está no marco zero dessa tecnologia. Sem histórico local de performance, seguradoras e resseguradoras terão de calibrar o risco com base na experiência de mercados mais maduros, como Estados Unidos e China.

A expectativa da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia é que o certame movimente cerca de R$ 8 bilhões em investimentos. O valor é aproximadamente 15 vezes superior ao observado nos leilões de energia realizados em 2025.

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No horizonte mais longo, a entidade projeta que o setor de armazenamento pode movimentar R$ 77 bilhões até 2034, com 72 GWh de capacidade instalada. Se os números se confirmarem, o leilão de dezembro será não apenas um teste para a matriz elétrica brasileira, mas também para a capacidade do mercado segurador de precificar uma nova fronteira da transição energética.

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