Como o dólar desabou R$ 0,25 em três dias e caiu ao menor valor em um mês

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de julho.

O dólar comercial fechou o dia em queda de 1,84%, cotado a 5,25 reais. Em apenas três dias, o recuo foi de 25 centavos, para o menor valor em um mês. Para alguns economistas, o movimento de forte valorização do câmbio nas últimas semanas foi exagerado, e que pelo fato do Brasil pagar juros altos e ser um grande exportador de commodities, o dólar muito valorizado não condizia com a realidade. O Ibovespa fechou em alta de quase 2%, em um dia em que quase todas as empresas do índice subiram. Os motivos por trás da queda do dólar e o efeito positivo da alta de juros nos Estados Unidos nas bolsas são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 27.

