Como o Desenrola pode beneficiar bancos e varejistas, como o Magalu

O Desenrola, programa de renegociação de dívidas do ministério da Fazenda, deve trazer efeitos positivos aos bancos e varejistas. A iniciativa tem como objetivo centralizar as negociações entre credores e devedores e apresenta alguns estímulos aos envolvidos, como a isenção do Imposto sobre Operação Financeira (IOF) e a garantia pelo Tesouro Nacional em caso de inadimplência de quem tem dívidas de até 5 mil reais e recebe dois salários mínimos – considerada a faixa 1 do programa. Alguns analistas defendem que o Desenrola deve trazer algum alívio na inadimplência, uma das maiores vilãs dos balanços dos grandes bancos, e também pode ajudar as famílias a recuperarem o acesso ao crédito. “Já começamos a ver a qualidade do crédito melhorar marginalmente para a maioria dos varejistas brasileiros. Acreditamos que o programa possa acelerar ainda mais a redução de risco das carteiras, levando a um aumento da lucratividade no segundo semestre de 2023”, apontam os analistas do banco Goldman Sachs.

