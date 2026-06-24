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Como o crédito para empresas médias impulsiona o PIB paulista

Estudo da FGV mostra que crédito do Itaú BBA às médias empresas movimentou R$ 42,1 bilhões por ano no PIB de São Paulo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 14h43
itau
 (Itau/Divulgação)
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Como o crédito para empresas médias impulsiona o PIB paulista Priorize VEJA no Google

As médias empresas, quase sempre espremidas no debate entre as grandes corporações e os pequenos negócios, acabam de ganhar um retrato do seu peso real na economia paulista. Um estudo da FGV, feito com base nas operações do Itaú BBA entre 2020 e 2024, aponta que o crédito concedido pelo banco a esse segmento gerou impacto médio anual de R$ 42,1 bilhões no PIB de São Paulo.

O efeito vai além da contabilidade bancária. Segundo o levantamento, a atividade apoiada pelo Itaú BBA sustentou, em média, 534 mil ocupações por ano no estado, além de R$ 19,6 bilhões em renda e R$ 13,5 bilhões em impostos. No Brasil, o impacto estimado foi de R$ 105 bilhões anuais no PIB, R$ 49 bilhões em renda e R$ 34 bilhões em arrecadação.

A leitura da FGV é que o crédito às médias empresas tem efeito de capilaridade: irriga fornecedores, cadeias produtivas regionais e consumo local. Para Fábio Villa, diretor comercial responsável pelo Middle Market, Corporate Banking, Multinacionais e Tech Companies do Itaú BBA, o estudo reforça o papel estratégico das médias empresas no desenvolvimento das economias regionais.

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