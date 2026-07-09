Como o Campo Olímpico de Golfe entrou em vitrine de captação suspeita

O Campo Olímpico de Golfe, um dos legados mais caros e simbólicos da Olimpíada do Rio, virou peça de uma engrenagem financeira sob suspeita. Documentos oficiais, ata notarial, laudos periciais e decisões judiciais indicam que a área pública, situada na Área de Proteção Ambiental do Parque Municipal de Marapendi, foi usada como vitrine para uma operação de captação privada apresentada ao mercado como “BCM-Golf Olímpico”.

O endereço do campo aparecia no site bancodecreditomovel.com.br como “Sede BCM-Golf Olímpico”, em uma página voltada à oferta de cotas e investimentos imobiliários. A constatação foi registrada em ata notarial lavrada pelo 17º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. O detalhe que acendeu o alerta jurídico-financeiro: os botões que deveriam dar acesso a documentos básicos de governança e transparência — estatuto social, código de ética, regularização junto ao Banco Central e pareceres jurídicos — não abriam os arquivos correspondentes. Segundo a ata, os links apenas redirecionavam o usuário para o topo da própria página.

A opacidade digital ganhou contornos de caso de polícia com a deflagração da “Operação Lázaro” pela Delegacia de Defraudações (DDEF) da Polícia Civil do Rio. A investigação policial revelou que por trás do site operava um esquema sofisticado para “ressuscitar” de forma irregular o Banco de Crédito Móvel — uma instituição financeira liquidada e extinta ainda em 1964. Com a reativação fraudulenta do registro empresarial, o grupo tentava dar roupagem de legalidade para pleitear indenizações e créditos bilionários que ultrapassam R$ 1 bilhão. O Campo de Golfe era o cenário perfeito para dar materialidade ao banco “fantasma”.

Na prática, um bem público concedido para fins esportivos e ambientais foi associado a uma estrutura privada de captação sem que apareça lastro claro de autorização do Poder Público para esse uso financeiro do ativo. É esse o ponto central do caso: o Campo Olímpico deixou de ser apenas um equipamento esportivo em litígio e passou a figurar como chamariz comercial de uma operação que vendia aparência de institucionalidade, mas escondia sua documentação de compliance.

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A frente ambiental entra como prova material do desarranjo mais amplo. Laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil do Rio, identificou movimentação de solo e nivelamento em área de aproximadamente 12,5 mil metros quadrados, acima dos 7,7 mil metros quadrados autorizados pelo município para a instalação de gramado sintético. Em outro trecho, a perícia apontou supressão de cerca de 2 mil metros quadrados de vegetação de restinga e borda de floresta, com derrubada de árvores de até 10 metros e cactáceas, configurando crime ambiental sem autorização específica para aquela área.

A Procuradoria do Município do Rio também viu desvio de finalidade. Em manifestação nos autos, sustentou que a permissionária violou o Termo de Permissão de Uso e os princípios da boa-fé administrativa. O contrato vinculava a gestão do espaço à proteção ambiental e ao fomento do golfe. A tentativa de implantação de campos de futebol comerciais e de operação de aeródromo ou heliponto privado foi tratada pela Prefeitura como atividade não aprovada e incompatível com a finalidade pública do equipamento olímpico.

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O risco para investidores, portanto, não está apenas na obra embargada. Está na própria natureza do ativo usado como vitrine: uma área pública, ambientalmente protegida, explorada por permissão administrativa e agora questionada pela Prefeitura, pela Polícia Civil e pela Justiça. Qualquer captação associada a esse endereço carrega um problema de origem — a ausência de segurança jurídica sobre o uso econômico do espaço.

Diante das evidências reunidas, o juiz Wladimir Hungria, da 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio, determinou o embargo imediato das obras. Na decisão, registrou que prepostos da empresa teriam resistido ao recebimento de notificações no local e autorizou o uso de força policial em caso de nova resistência. A ordem judicial foi fundamentada no princípio da precaução ambiental.

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O caso transforma o Campo Olímpico de Golfe em algo maior do que mais uma disputa sobre o legado da Rio-2016. A documentação mostra um ativo público sendo usado como peça de marketing para blindar uma fraude bilionária de reativação bancária, ao mesmo tempo em que a operação física no terreno avançava para além dos limites autorizados pelo município. É a combinação que acende o sinal vermelho: fraude bilionária, bem público, crime ambiental, obra embargada e compliance opaco no mesmo enredo.