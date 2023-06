Como o Brasil se blinda da comunicação confusa do Fed

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, decidiu manter as taxas de juros estáveis no país, mas a comunicação desse movimento trouxe sinais confusos ao mercado. Ao mesmo tempo em que paralisa o ciclo de aperto monetário, a entidade subiu as projeções de juros para o final do ano — o que dá espaço para dois novos aumentos nos próximos meses. Enquanto alguns gestores precificam juros maiores, outros relativizam os números e preferem acreditar que o Fed fez isso para afastar a possibilidade de cortes precoces nos próximos meses. O Ibovespa subiu 2% na véspera e o dólar caiu pouco mais de 1%, cotado a 4,80 reais.

É fato que uma pausa nos aumentos nos juros americanos é positiva para o Brasil. Juros estáveis obrigam os investidores a buscar alternativas de investimento em outros países e aumenta a circulação de dólares entre as economias — baixando as cotações. Todavia, o Brasil se blinda da comunicação confusa do Fed também por outros motivos. A melhora expressiva nas projeções de crescimento do país, a queda da inflação e o viés positivo na nota de crédito anunciado pela agência de risco S&P são fatores que por si só já justificam o otimismo dos investidores e o bom momento do mercado brasileiro.

Lá fora, as bolsas asiáticas fecharam mistas nesta quinta-feira, 12. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa nesta manhã.

