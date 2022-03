Como ficam a Vale e o minério de ferro com a guerra na Ucrânia?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 08 de março.

A guerra no leste europeu não tem mexido somente com o petróleo, mas também com o minério de ferro. Embora nem Rússia e tampouco Ucrânia sejam grandes produtoras da commodity, os conflitos teriam feito a China mudar sua política em relação ao minério. “Os chineses, basicamente, não querem que a guerra interfira na economia do país”, avalia Matheus Spiess, analista de minério de ferro da gestora Empiricus. A commodity já acumula alta de cerca de 30% somente nos três primeiros meses de 2022. A bolsa como um todo não saiu do lugar nesta terça-feira, mas as ações da Vale acompanham a tendência do minério e já sobem quase 30% no ano. A mudança de postura dos chineses e os efeitos da alta do minério nas empresas brasileiras são os assuntos do VEJA Mercado em vídeo de hoje.

