Como fica a Qualicorp depois do negócio entre SulAmérica e Rede D’Or?

As ações da administradora de benefícios Qualicorp foram uma das que mais sentiram a aquisição relâmpago da operadora de seguros SulAmérica pela rede de hospitais Rede D’Or. Desde o anúncio do negócio no último dia 24, os papéis afundaram cerca de 20%. Para alguns analistas, a explicação para esse movimento é que a compra pode afetar a composição societária da companhia. Isso porque a Rede D’or possui 29% das ações da Qualicorp e teria de vender essa fatia para concluir o negócio com a SulAmérica pois um artigo do regramento da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) veda a participação de ambas num mesmo grupo econômico. “É um artigo e uma discussão bastante genéricos porque a aquisição vai passar invariavelmente pelos órgãos reguladores antes de ser chancelada, mas um eventual despejo de quase 30% das ações da Qualicorp no mercado impactaria a companhia, fato que justifica a atual queda no preço”, avalia Bruno Bandiera, analista do setor financeiro e de saúde da Genial Investimentos. Ou seja, os investidores estão botando no preço que a Rede D’Or vai se desfazer da Qualicorp quando necessário.

