Como entender a extrema volatilidade do petróleo?

Giro VEJA - terça, 12 de abril

As dissidências do MDB e a estreia da nova temporada do Amarelas On Air são os destaques do dia

Um dia depois do jantar que reuniu senadores do MDB e o ex-presidente Lula, o comando nacional do partido decidiu vir a público para defender a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet. Mas, na prática, deixa correrem soltas as articulações da sua base para a eleição