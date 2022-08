Como Dilma, Temer e Bolsonaro esvaziaram a Infraero

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, viu seu papel na administração de aeroportos minguar nos últimos dez anos. Em 2012, a estatal detinha a operação de 66 aeroportos e, depois dos leilões cujos editais foram promovidos pelos presidentes Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), virá sua participação majoritária ser reduzida a apenas um grande aeroporto, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro — retirado do rol que seria concedido à administração privada. Nesta quinta-feira, 18, o governo federal leiloa 15 aeroportos na sétima rodada de concessões de terminais que será realizada na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Em paralelo, na esteira das empresas que o governo Bolsonaro não conseguiu se livrar, a gestão planeja fundir a Infraero às empresas Valec e Empresa de Planejamento e Logística (EPL), colocadas no rol do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) ainda em 2019.

