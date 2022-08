Como Cristiano Ronaldo e o Manchester United movimentam o mercado de ações

Tanto as ações do Manchester United, time do craque português Cristiano Ronaldo, quanto do Borussia Dortmund, um dos principais clubes da Alemanha, negociam em alta nesta quinta-feira, 18. O primeiro estaria com tratativas avançadas para a venda de uma fatia minoritária de suas ações, segundo jornais internacionais. Já o Borussia teve seus papéis valorizados pela revelação de que Cristiano Ronaldo, astro do Manchester United, disse a pessoas próximas que tem vontade de migrar para o clube, segundo o jornal alemão Bild.



No caso do time inglês, as negociações para venda de parcela estimada em cinco bilhões de libras, ou 31 bilhões de reais, à empresa de investimentos Apollo Global Management ocasionou uma alta de 2,56% nas ações do time listadas em Nova York, até às 15h desta quinta-feira, 18. A possível ida de Ronaldo para o Borussia agiu em favor do clube alemão nos mercados, que apresentou alta de 3,4% na bolsa de Xetra, em Frankfurt, no mesmo horário.

