Como Ciro Nogueira reage quando é chamado de primeiro-ministro

Quando ouve uma comparação entre a sua atual posição no governo e a de primeiro-ministro, o titular da Casa Civil, Ciro Nogueira, responde com uma figurinha de uma benzedeira com um ramo de capim santo na mão. As benzedeiras costumam dizer que capim santo é bom para afastar cobras e traças. Nogueira agora é o todo poderoso do Planalto Central, com poderes plenos para definir toda a destinação do Orçamento do governo federal neste ano eleitoral. Os poderes foram dados pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de decreto publicado na semana passada.

No começo do governo Bolsonaro, Paulo Guedes e Sergio Moro tinham status de superministros e deu no que deu. Um pouco de capim santo para um primeiro-ministro pode ser providencial.

