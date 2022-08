Como avanço de agenda verde nos EUA deve respingar no mundo

A Lei para Redução da Inflação — ou Inflation Reduction Act, em inglês —, orçada em 430 bilhões de dólares e assinada neste mês por Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, estabelece uma série de medidas em favor do meio ambiente que podem respingar em legislações do restante do mundo, inclusive no Brasil. Apesar de ter o combate à inflação como ponto principal, o projeto é tido como o mais ousado da história dos EUA em matéria de sustentabilidade. Está previsto o incentivo à compra de veículos elétricos, investimentos em energias eólica e solar, além de tecnologias de captura de carbono, com a perspectiva de dobrar a produção de energia limpa em poucos anos.

Além de servir como exemplo para outros países, a iniciativa americana pode acelerar a transição para uma economia global de baixo carbono, segundo o gerente-executivo de meio ambiente e sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Davi Bomtempo. “Seguindo exemplo europeu, os Estados Unidos estão direcionando esse volume de investimento para transicionar para uma economia de baixo carbono, de maneira a influenciar ainda mais países”, diz.

Bomtempo acredita que a questão do financiamento será central na COP27, em novembro de 2022. “A ideia é que o financiamento climático seja destinado à países que têm menos recursos”, afirma. Também enfatiza a importância de investimentos do tipo para agregar valor à produtos e serviços no século XXI.

