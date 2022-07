Como as “vilãs” inflação e Petrobras podem alavancar a bolsa?

Os futuros do Ibovespa apontam para mais um dia de alta no índice brasileiro. Nesta terça-feira, 26, serão divulgados os números de inflação de julho medidos pelo IPCA-15, e a expectativa do mercado é que a taxa fique entre 0,15% e 0,20%. Os efeitos dos cortes de impostos devem começar a ser sentidos nos números de inflação, mas a concessão de benefícios sociais mais generosos pela PEC das Bondades pode incentivar o consumo e pressionar os números nos próximos meses.

No mercado internacional, os preços do petróleo brent sobem quase 2%, para 102 dólares o barril, com os russos limitando o fornecimento de gás em Nord Stream 1 para 20% da capacidade operacional. O petróleo mais caro pode impulsionar as ações da Petrobras, que já subiram quase 5% na última segunda-feira, 25, depois do governo federal pedir mais dividendos à estatal. O minério de ferro também sobe na China depois da criação de um fundo de 44 bilhões de dólares para fomentar o mercado imobiliário chinês.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.