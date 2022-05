Como as eleições podem elevar risco fiscal e pressionar preços da bolsa?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de maio.

Todo mundo já sabe que as eleições deixam os mercados bastante voláteis, mas e que elas podem elevar até o risco fiscal? Pois é, pelo menos é nisso que acredita uma parte do mercado financeiro. Conforme a campanha se aproxima, alguns gestores temem que os gastos populistas aumentem e que alguns deles se tornem até permanentes, pressionando ainda mais as contas públicas. Além disso, as propostas dos candidatos também devem refletir nos preços dos ativos em bolsa e, por enquanto, as perspectivas não são nada boas. O risco fiscal na eleição e um movimento da China que fez o Ibovespa subir são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira.

