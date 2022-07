Como as despesas da Eletrobras podem cair quase R$ 5 bi após privatização

Os analistas do Itaú BBA estimam que a Eletrobras pode reduzir as duas despesas controláveis em 55% depois da privatização, o equivalente 4,6 bilhões de reais. O cálculo é feito com base no corte de custos e ganhos de escala. Grande parte dessa economia viria com a diminuição de salários. A Eletrobras terá 10,5 mil funcionários depois da desconsolidação da Eletronuclear, sendo que, destes, cerca de 2 mil são elegíveis para aposentadoria. A leitura dos analistas é que a empresa paga salários muito mais altos que o de seus pares privados, e a expectativa do Itaú BBA é que a companhia também anuncie um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV) para acelerar a diminuição de custos. “A companhia não está mais com ‘coleira’, retiradas as restrições por não ser mais uma estatal, e agora a diretoria terá uma flexibilidade muito maior para implementar mudanças que podem tornar a Eletrobras uma das melhores empresas de utilities do mundo”, escreveram os analistas. No acumulado do ano, as ações da companhia sobem 35%.

