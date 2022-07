Como a trégua da pandemia pode pressionar Marfrig e JBS

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de julho.

Os analistas do Bradesco BBI cortaram o preço-alvo das ações da JBS e da Marfrig por alguns empecilhos no ciclo da carne nos Estados Unidos que podem comprometer as margens dessas empresas. Um deles é que o menor número de interrupção nas fábricas em função da pandemia de coronavírus contribuiu para a normalização dos preços da carne bovina frente aos anos de 2020 e 2021, em que a indústria precisou paralisar os trabalhos por causa de surtos da doença. As dificuldades no novo ciclo da carne nos EUA e a indiferença dos investidores em relação à reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 18.

