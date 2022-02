Como a Rússia e o novo disparate de Lula mexem com seu bolso

VEJA Mercado | Abertura | 18 de fevereiro

A resposta do porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, a respeito das declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promete movimentar o mercado nesta sexta-feira, 18, antes de os pregões fecharem para o fim de semana. Ele acusou Biden de jogar gasolina nas tensões ao afirmar que a invasão da Ucrânia por parte do presidente russo, Vladimir Putin, poderia ocorrer nos próximos dias. Incertos dos movimentos em torno das tensões na fronteira entre Rússia e Ucrânia, o mercado promete operar com cautela.

No cenário nacional, os olhos voltam-se às declarações reiteradas do líder das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a respeito da política de preços da Petrobras. “Sei que o mercado fica nervoso quando eu falo, mas vamos ‘abrasileirar’ o preço da gasolina. O preço vai ser brasileiro porque investimento é feito em real”, afirmou em entrevista a uma rádio nesta quinta-feira 17. Como a Rússia é um dos principais produtores de petróleo e gás, os movimentos prometem influenciar a cotação do dólar e o preço dos combustíveis neste final da semana.

