Como a “ressaca eleitoral” ainda afeta os negócios da B3

As últimas eleições presidenciais provocaram um aumento significativo no fluxo de negociações da bolsa de valores. A B3, que administra o negócio, se beneficiou do movimento à época, mas, desde então, tem sido afetada por uma espécie de “ressaca eleitoral” por causa do cenário macroeconômico desafiador em que está inserida, de juros elevados e de maior aversão ao risco em razão das acaloradas discussões a respeito das metas de inflação e da política monetária do Banco Central. A empresa reportou lucro líquido de pouco de 1 bilhão de reais no quarto trimestre de 2022, cifra 13% menor em relação às estimativas médias do mercado e 6% abaixo do registrado no igual período de 2021.

“No segmento de ações, o aumento da volatilidade devido à eleição no Brasil levou o volume médio diário de negociações a se recuperar no quarto trimestre, fechando o ano em 32,3 bilhões de reais”, avaliam os analistas do banco BTG Pactual. “Vemos ventos contrários para 2023, ano que começou com juros em alta e sem expectativas reais de queda rápida. De fato, os dados de janeiro já indicam um início de ano fraco”, concluem. Por volta das 13h, as ações da B3 recuavam 5%.

