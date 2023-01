Como a Petrobras e a Americanas empurram a bolsa para o negativo

VEJA Mercado em vídeo | 27 de janeiro.

O índice Ibovespa negocia em baixa nesta sexta-feira e praticamente zera os ganhos que havia acumulado na semana. O movimento de baixa é provocado por duas companhias: a Petrobras e a Americanas. Se por um lado, as provisões dos grandes bancos referentes ao rombo da varejista já acendem o alerta de agências de classificação de risco, por outro, as incertezas em relação ao novo presidente da estatal, Jean Paul Prates, ainda pressionam os papéis. Os efeitos das dívidas da Americanas em seus maiores credores e os prazos que o mercado trabalha para as mudanças na Petrobras são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 27.

Siga o Radar Econômico no Twitter