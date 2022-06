Como a Nova Dutra vai virar uma pedra no sapato de Tarcísio na campanha

O então ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o resultado do leilão da Nova Dutra fazendo discurso de como os preços do pedágio iriam ser reduzidos. Mas agora, como candidato ao governo de São Paulo, seus adversários já estão se preparando para contar aos eleitores paulistas que eles vão ter que pagar mais nos pedágios para beneficiar os usuários do Rio de Janeiro. Isso porque o modelo do leilão promovido por Tarcísio agregou novas áreas de concessão no trecho Rio-Santos. Mas estas áreas compreendem investimentos pesados basicamente no estado do Rio de Janeiro, como os trechos que ligam a capital a Angra dos Reis e a Serra das Araras. Sem esses trechos novos, o pedágio da BR 116, onde fica o trecho principal que liga São Paulo ao Rio, teria caído muito mais do que o resultado comemorado por Tarcísio.

Na época da assinatura do contrato que confirmava o resultado do leilão, em março deste ano, os prefeitos da região atendida pela rodovia já haviam reclamado dos benefícios aos fluminenses. Na campanha, a Nova Dutra vai virar uma pedra no sapato de Tarcísio, um candidato ao governo de São Paulo nascido no Rio de Janeiro.

