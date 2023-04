Como a Light ‘deu o gato’ em pagamento de dívidas perante a Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido cautelar da Light para suspender a execução de dívidas e obrigações da companhia de luz por 30 dias. O juiz Luiz Alberto Carvalho Alves entendeu que “o perigo de dano iminente reflete tanto neste, como nas sociedades autoras, seus credores e principalmente na população fluminense usuária dos serviços de energia elétrica”. Entre os argumentos da Light, a empresa elenca prejuízos referentes às ligações elétricas irregulares — os apelidados “gatos de luz”. A companhia afirma ter “enfrentado situações cada vez mais preocupantes à prestação de seus serviços no Estado do Rio de Janeiro, especialmente em razão das chamadas ‘perdas não-técnicas’ que correspondem aos furtos de energia e ligações clandestinas (gatos)”. De acordo com a Light, o prejuízo decorrente de tais furtos alcançou cerca de 600 milhões de reais, sendo que nesse mesmo ano, “mais de 450 milhões de reais foram destinados ao combate desses ilícitos”. A decisão também permite a instauração de mediação entre a Light e seus credores financeiros durante o período de suspensão.

Siga o Radar Econômico no Twitter