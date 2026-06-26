Como a influência está se tornando ativo estratégico para as empresas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

A influência deixou de ser apenas uma ferramenta de marketing para vender produto e passou a ocupar um lugar mais sensível na mesa das empresas: reputação, confiança, regulação, atração de talentos e até governança.

É esse novo tabuleiro que a FSB Holding quer discutir no REPCOM 2026, marcado para 21 de agosto, em São Paulo. O evento reunirá empresários, executivos, creators e formadores de opinião para debater o que a companhia chama de “nova arquitetura da influência institucional”.

A lista de confirmados mistura nomes do empreendedorismo, do mercado, da comunicação e da creator economy. Estão previstos Alexandre Costa, fundador da Cacau Show; Bruna Tavares, fundadora da marca de beleza que leva seu nome; Renato Franklin, CEO da Casas Bahia; Sandra Chayo, do Grupo HOPE; Ricardo Amorim; Gabriela Prioli; Nina Silva; Iberê Tenório; Michel Alcoforado; Celso Athayde; e o perfil de finanças Arturito Faria Lima.

Nos bastidores, a provocação central é simples: as empresas aprenderam a usar influência para vender, mas ainda engatinham quando o desafio é dialogar com comunidades, responder a crises, traduzir temas complexos e construir confiança em ambientes digitais fragmentados.