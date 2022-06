Como a indústria mineradora está ameaçando as energias renováveis

As grandes mineradoras mundiais reduziram drasticamente na última década seus investimentos em novos projetos, dando prioridade a retornar capital para acionistas. Apesar de serem vistas como destruidoras do meio ambiente, elas são de fundamental importância para o fornecimento de matéria prima para a indústria de energias renováveis. Relatório do Bank of America, divulgado pelo Wall Street Journal, mostra que as dez maiores mineradoras do mundo devem investir cerca de 40 bilhões de dólares em novos projetos neste ano e no próximo. Em 2012, elas investiam 80 bilhões de dólares. Ou seja, os investimentos em novos projetos caíram pela metade para privilegiar o retorno ao acionista. O efeito desta queda de investimentos está sendo sentido pela indústria de energia renovável e mesmo de carros elétricos, que são dependentes de cobre e minério de ferro, ou mesmo lítio e cobalto. Sem nova oferta, o custo dos painéis solares, turbinas eólicas e baterias está aumentando exponencialmente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.