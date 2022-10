Como a disputa entre Lula e Bolsonaro impacta a dona da bolsa brasileira

O Itaú BBA anunciou uma revisão positiva de 9% para o lucro líquido ajustado de 2023 da B3, a dona da bolsa de valores brasileira. A expectativa do banco é que a companhia coloque 5,8 bilhões de reais no bolso no próximo ano, e a razão para tal otimismo é a eleição deste ano. Na visão dos analistas, os resultados do primeiro turno trouxeram alívio e otimismo aos investidores, e o volume de negócio deve subir daqui em diante, o que deve provocar novos e mais expressivos ganhos para a B3, que intermedia as operações. “Os mercados reagiram positivamente ao primeiro turno das eleições no Brasil, provocando uma queda nas taxas de juros e no risco-país. Supondo que a tendência se mantenha, a B3 terá mais negócios e nossas estimativas anteriores são excessivamente pessimistas, por isso a revisamos”, escreve o banco em relatório. Por volta das 13h, os papéis da B3 negociavam em alta de 3% na bolsa.

Siga o Radar Econômico no Twitter