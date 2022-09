Como a disputa entre a Rússia e a Europa afeta o preço da gasolina

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 05 de setembro.

As tensões entre Rússia e Europa voltaram a se acirrar depois de uma proposta que estipularia um teto para o preço do petróleo russo. Moscou cortou o fornecimento de gás à Europa pelos gasodutos de Nord Stream em função de uma manutenção não programada, e os preços do gás natural e do petróleo voltaram a subir no mercado internacional, o que pode afetar a gasolina. A escalada nas tensões diplomáticas, o plano da União Europeia para lidar com os preços e a boa maré do Ibovespa em meio aos conflitos são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 5.

