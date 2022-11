Por que a Copa do Mundo pode dar um chapéu no varejo

Com um conjunto de variáveis que nunca coincidiram no mesmo trimestre, como a alta da inflação, da taxa básica de juros e da inadimplência, a Black Friday, o Natal e, diga-se, a Copa do Mundo, o prognóstico do varejo brasileiro é um tanto quanto nebuloso. Entretanto, especulações sobre a questão têm levado a algumas conclusões tidas como mais prováveis. Para Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus, as vendas de roupas voltadas ao público de renda mais baixa, excluindo a classe A, devem viver um momento relativamente ruim nos últimos três meses de 2022.

“O varejo como um todo tem desacelerado, com boa parte dos crescimentos de receita vindo de aumentos nos preços. O abalo ao consumo da elite é menor, pois tem mais gordura para queimar, mas negócios que dependem de consumidores de baixa renda sentem mais. É importante acrescentar que esses negócios voltados às classes C e B comumente possuem financeiras próprias para efetuar parte das vendas, assim a inadimplência alta dos clientes também entra como um fator preocupante”, diz.

Em relação a particularidades do semestre, com destaque para a Copa do Mundo seguida de Natal, a analista ressalta que ainda há um grau elevado de incerteza sobre o que está por vir, inclusive por parte das marcas. “A previsibilidade não anda bem. Conversamos com muitas varejistas e cada uma acha que vai ocorrer algo diferente. Algumas inclusive dizem que não tem ideia do que vai acontecer, porque uma Copa do Mundo nunca aconteceu nessa época”, diz. Apesar do desafio singular, a especialista se arrisca a fazer previsões gerais. “Meu palpite é de que o fluxo nos shoppings vai diminuir por causa dos jogos e, como a Copa termina na época do Natal, as pessoas devem gastar mais do que o habitual com artigos esportivos ou eletrônicos do que com moda”, diz.

