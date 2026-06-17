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Comida mais barata faz Armazéns Solidários triplicarem público em SP

Programa da Prefeitura voltado a famílias do CadÚnico já movimentou R$ 111,6 milhões e vende produtos básicos com preços até 50% menores

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 12h16
Mulher de camisa verde-oliva e cabelo escuro comprido, com uma criança sentada no carrinho de compras, olhando produtos em uma prateleira de supermercado. Outras pessoas e carrinhos de compras aparecem ao fundo, entre corredores repletos de produtos de limpeza e alimentos
Unidade do Armazém Solidário, da Prefeitura de São Paulo (Divulgação/Divulgação)
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A busca por alimentos mais baratos levou os Armazéns Solidários da Prefeitura de São Paulo a registrarem um salto de público em apenas um ano. Entre 2024 e 2025, o número de pessoas que passaram pelas unidades subiu de 270.539 para 944.514, uma alta de 250%. No mesmo período, a quantidade de itens vendidos quase dobrou, passando de 6,3 milhões para 12,3 milhões.

O avanço mostra como a inflação dos alimentos e o aperto no orçamento das famílias de baixa renda seguem pressionando o consumo básico na capital paulista. Voltado a pessoas inscritas no CadÚnico, o programa vende alimentos, itens de higiene e produtos de limpeza com preços entre 30% e 50% menores que os de mercados convencionais.

Desde a abertura da primeira unidade, em 2024, os armazéns já movimentaram mais de R$ 111,6 milhões. Até maio de 2026, as sete unidades em funcionamento somavam 1,64 milhão de atendimentos acumulados, com 24,8 milhões de itens vendidos. Ao todo, 129.972 clientes únicos já foram atendidos pelo programa.

A diferença de preços ajuda a explicar a procura. O quilo da banana nanica, por exemplo, é vendido nos armazéns por R$ 1,99, ante R$ 6,69 em supermercados convencionais. A dúzia de ovos brancos sai por R$ 9,99, enquanto o preço de referência fora do programa é de R$ 16,34.

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A cesta mais procurada revela o peso dos itens essenciais no orçamento das famílias atendidas. Entre os produtos mais vendidos estão leite UHT, banana, batata, cebola, laranja e detergente.

O modelo funciona com compra direta de fornecedores, o que reduz intermediários e permite preços mais baixos ao consumidor final. A Prefeitura também atribui o crescimento à ampliação das campanhas de divulgação e à instalação de unidades em regiões de maior vulnerabilidade social.

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Atualmente, os Armazéns Solidários estão presentes em São Miguel, City Jaraguá, Jaraguá, Brasilândia, Guaianases, Cidade Tiradentes e M’Boi Mirim. Outras duas unidades estão em implantação, no Jardim Myrna e no Grajaú.

O programa também passou a incorporar parte da produção agrícola local. Agricultores ligados ao Sampa+Rural já respondem por mais de 16% do abastecimento de frutas, legumes e verduras, com fornecimento de hortaliças, raízes e temperos.

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Além da venda de produtos a preços menores, as unidades funcionam como ponto de distribuição de doações do Banco de Alimentos da Prefeitura. Em maio, foram distribuídas 15 toneladas adicionais de alimentos e 290 quilos de ração para animais de estimação em relação ao mês anterior.

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