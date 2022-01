Comércio pede novas restrições no Pix para evitar fraudes

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) quer mais restrições para evitar fraudes no Pix. A entidade sugeriu ao Banco Central que as transferências imediatas para pessoas físicas que tenham contas abertas há menos de três meses sejam restringidas e que os protocolos para abertura de contas digitais sejam reforçados, sobretudo na confirmação da veracidade dos documentos enviados pelos clientes. O reforço na segurança pode ser feito, segundo a FecomercioSP, por meio de reconhecimento facial, biometria ou código PIN. Por fim, a entidade recomendou que nas três primeiras operações pelo Pix, os novos usuários realizem uma dupla checagem por meio da confirmação de dados via celular ou e-mail para permitir a rastreabilidade das informações. Vale lembrar que o Banco Central já colocou em prática mudanças como a opção de limitar o valor das transações no período noturno, por exemplo.

