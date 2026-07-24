Com verba do Master, 3D Minerals pede para minerar ouro na APA do Jamanxim
Empresa de Eduardo Wanderley quer explorar 4,8 mil hectares no Pará na esteira de projeto relâmpago aprovado no Congresso que encolheu a reserva ambiental
A 3D Minerals, empresa de exploração mineral de Eduardo “Duda” Wanderley financiada com recursos do Banco Master, pediu autorização para prospectar ouro em 4 800 hectares da Área de Proteção Ambiental do Jamanxim, no sudoeste do Pará.
A solicitação da 3D Minerals ocorreu na esteira de uma mudança aprovada há alguns dias pelo Congresso. Em votação que durou apenas dez minutos, o Senado aprovou um projeto que reduz em quase 40% a área protegida do Jamanxim.