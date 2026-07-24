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Com verba do Master, 3D Minerals pede para minerar ouro na APA do Jamanxim

Empresa de Eduardo Wanderley quer explorar 4,8 mil hectares no Pará na esteira de projeto relâmpago aprovado no Congresso que encolheu a reserva ambiental

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h55
Ponte de madeira rústica sobre um rio largo, com pilares de madeira e estrutura simples, cercada por densa floresta amazônica sob céu azul com nuvens brancas esparsas
Floresta Jamanxim (Redes Sociais/Reprodução)
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Com verba do Master, 3D Minerals pede para minerar ouro na APA do Jamanxim Priorizar nos meus resultados Google

A 3D Minerals, empresa de exploração mineral de Eduardo “Duda” Wanderley financiada com recursos do Banco Master, pediu autorização para prospectar ouro em 4 800 hectares da Área de Proteção Ambiental do Jamanxim, no sudoeste do Pará.

A solicitação da 3D Minerals ocorreu na esteira de uma mudança aprovada há alguns dias pelo Congresso. Em votação que durou apenas dez minutos, o Senado aprovou um projeto que reduz em quase 40% a área protegida do Jamanxim.

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