Com verba do Master, 3D Minerals pede para minerar ouro na APA do Jamanxim

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A 3D Minerals, empresa de exploração mineral de Eduardo “Duda” Wanderley financiada com recursos do Banco Master, pediu autorização para prospectar ouro em 4 800 hectares da Área de Proteção Ambiental do Jamanxim, no sudoeste do Pará.

A solicitação da 3D Minerals ocorreu na esteira de uma mudança aprovada há alguns dias pelo Congresso. Em votação que durou apenas dez minutos, o Senado aprovou um projeto que reduz em quase 40% a área protegida do Jamanxim.